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ترقب في الجزائر لنتائج الانتخابات التشريعية مع بدأ عملية فرز الأصوات

ينتظر الجزائريون نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة والتي تعتبر الأولى ما بعد الحراك الشعبي الذي أطاح بعهدة رئاسية خامسة، ومن المتوقع أن يستغرق فرز الأصوات بعض الوقت بسبب قانون الانتخابات الجديد.