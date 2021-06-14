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انتقادات لعمل مجلس صيانة الدستور في إيران

تعرض مجلس صيانة الدستور في إيران -الذي يشرف على تأييد أهلية المترشحين- لانتقادات واسعة بسبب استبعاده بعض الوجوه السياسية البارزة من خوض الانتخابات الرئاسية.