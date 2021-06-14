56:37

الحصاد (2021/6/13)

تناولت إلسي أبي عاصي في “الحصاد” (2021/6/13): بعد جلسة مشحونة بالتوتر في الكنيست، بينيت رئيسا للحكومة في إسرائيل خلفا لنتنياهو بفارق صوت واحد. تعثر مساعي إيجاد تسوية بشأن البرنامج النووي الإيراني.