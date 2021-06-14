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إثيوبيا لا تريد تفويت فيضان النيل لتعبئة سد النهضة ومصر والسودان يتهمانها بالمماطلة

قالت إثيوبيا إنه لا يمكنها تفويت فرصة التعبئة الثانية لسد النهضة مع اقتراب موسم فيضان النيل الأزرق. في المقابل، تتهمها مصر والسودان بالمماطلة في التفاوض وغياب الإرادة السياسية لتوقيع اتفاق ملزم.