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نشرة الثامنة "نشرتكم"2021/6/13

رصدتت نشرة الثامنة نشرتكم بتاريخ (2021/6/13) أهم المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وكان من أبرزها التعاطف العالمي مع سقوط لاعب كرة قدم دانماركي في مباراة بمواجهة فنلندا ضمن الدوري الأوروبي،

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