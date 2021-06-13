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نشرة الثامنة "نشرتكم"2021/6/13

رصدتت نشرة الثامنة نشرتكم بتاريخ (2021/6/13) أهم المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وكان من أبرزها التعاطف العالمي مع سقوط لاعب كرة قدم دانماركي في مباراة بمواجهة فنلندا ضمن الدوري الأوروبي،
13/6/2021
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