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23:19
نشرة الثامنة "نشرتكم"2021/6/13
رصدتت نشرة الثامنة نشرتكم بتاريخ (2021/6/13) أهم المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وكان من أبرزها التعاطف العالمي مع سقوط لاعب كرة قدم دانماركي في مباراة بمواجهة فنلندا ضمن الدوري الأوروبي،
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13/6/2021
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