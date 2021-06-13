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نافذة من الجزائر.. تعقيدات قانون الانتخابات الجديد

ينتظر الجزائريون نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي تعدّ الأولى بعد الحراك الشعبي. ومن المتوقع أن يستغرق فرز الأصوات بعض الوقت، بسبب تعقيدات قانون الانتخابات الجديد.