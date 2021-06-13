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من الإعلام الإسرائيلي.. ملف الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس

يبحث الإعلام الإسرائيلي عن أي بشائر تتعلق بحل ملف الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس، وأعينهم معلقة في الوقت ذاته على ما يمكن أن تحققه التشكيلة الحكومية الجديدة.