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مفاوضات فيينا.. تقدم مستمر وعمل حثيث سعيا لاتفاق بشأن ملف إيران النووي

تواصل الوفود مباحثاتها في الجولة السادسة من المفاوضات التي تستضيفها فيينا لإنهاء أزمة الاتفاق النووي مع إيران، ورغم تأكيد جميع الأطراف على حدوث تقدم دائم فإن الزمن المتوقع للتوصل للاتفاق غير واضح.