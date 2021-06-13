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مجموعة دول السبع.. ما أبرز القضايا التي تم بحثها؟

تبنى قادة الدول الصناعية الكبرى خطة لتطوير البنيات التحتية في الدول الفقيرة، هدفها منافسة خطة صينية في هذا المجال، كما بحثوا سبل الوقاية من الأزمات الصحية، وإصلاح منظمة الصحة العالمية.