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لبنان.. تفاقم الأزمة الاقتصادية تطول المؤسسة العسكرية

طالت الأزمة الاقتصادية في لبنان المؤسسة العسكرية أيضا، مما دفعها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية. وقال قائد الجيش اللبناني جوزيف عون إن الجيش يمر بأزمة كبيرة قد تتفاقم بسبب الوضع الاقتصادي المتردي.