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03:08

جرائم تحركها الكراهية.. مسلسل استهداف المسلمين في الغرب لا يتوقف

تخيم على الكنديين من مختلف المشارب أجواء الحزن بعد مقتل 4 أفراد من أسرة مسلمة دهسا، وقد انضم رئيس الوزراء جاستن ترودو إلى التجمع الذي أقيم حدادا على الضحايا.
12/6/2021
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