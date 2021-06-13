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جرائم تحركها الكراهية.. مسلسل استهداف المسلمين في الغرب لا يتوقف

تخيم على الكنديين من مختلف المشارب أجواء الحزن بعد مقتل 4 أفراد من أسرة مسلمة دهسا، وقد انضم رئيس الوزراء جاستن ترودو إلى التجمع الذي أقيم حدادا على الضحايا.