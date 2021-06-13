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تطورات المشهد السياسي والأمني في أفغانستان

على وقع تسارع خطى الانسحاب الأجنبي من أفغانستان، تتصاعد تحذيرات حركة طالبان من أي ذريعة قد تتخذ لبقاء أي من تلك القوات وستعتبرها احتلالا. الجانب الأميركي يعتبر أن العنف مرتفع في أفغانستان.