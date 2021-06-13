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تصاريح عمل للنازحين في مخيمات إقليم كردستان العراق

یخرج آلاف النازحين في مخيمات إقليم كردستان العراق إلى العمل في المناطق المحيطة بالمخيمات في مهن موسمية مختلفة، من بينها الزراعة. وتتيح هذه الأعمال للنازحين سد بعض احتياجاتهم المعيشية.
13/6/2021
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