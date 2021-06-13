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ترشح المرأة للرئاسة في إيران

يثير ترشح المرأة للرئاسة في إيران كثيرا من الجدل، إذ ترفض لجنة صيانة الدستور طلبات السيدات للترشح في كل انتخابات. ورغم أن الدستور لا يمنع ترشح المرأة فإن البعض يعزو ذلك إلى عدم وضوح الشروط في الدستور.