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السودان.. إخفاق المصارف في إعادة هيكلتها

تسعى كثير من البنوك السودانية لتصحيح أوضاعها برفع رؤوس أموالها استجابة لمتطلبات البنك المركزي، ولكن إخفاقها في هذا الإجراء يعني لجوءها إلى خياري الاندماج أو التصفية.