56:40

الحصاد 2021/6/12

سلطت خديجة بن قنة في حصاد (2021/6/12) الضوء على مجريات الانتخابات التشريعية في الجزائر، كما ناقشت تطورات مفاوضات الملف النووي في فيينا، وإمكانية التوصل لاتفاق قريب، كما توقفت عند تطورات أزمة سد النهضة