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الجزائر.. تواصل فرز أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية

تتواصل بالجزائر عملية فرز أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية المبكرة. وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن فرز الأصوات يتطلب وقتا قد يصل إلى 4 أيام.