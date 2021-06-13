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افتتاح متحف في إسطنبول متخصص في عرض قطع زجاجية تاريخية

اُفتتح في مدينة إسطنبول بتركيا متحف متخصص في عرض القطع الزجاجية التاريخية التي يعود معظمها إلى العهدين السلجوقي والعثماني. ويعكس المتحف تطور هذه الحرفة القديمة عبر الزمن.