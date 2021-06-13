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إعادة تدوير البلاستيك.. مشروع لسيدات سوريات في لبنان

بغرض الحفاظ على البيئة سعت مجموعة من اللاجئات السوريات في لبنان إلى إنجاز مشروع تطريز حقائب وإكسسوارات يدوية للنساء من البلاستيك.