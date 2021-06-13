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إثيوبيا تتمسك بموعد بتعبئة سد النهضة والخرطوم والقاهرة تتحركان إقليميا ودوليا

لا تزال أزمة سد النهضة بين دولة المنبع إثيوبيا ودولتي المصب مصر والسودان، تراوح مكانها، فلا تزال إثيوبيا متمسكة بقرارها بموعد ملء السد الشهر المقبل متجاهلة احتجاجات القاهرة والخرطوم، اللتين قررتا التح