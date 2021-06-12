13:52

نافذة من الجزائر.. مواكبة سير عملية التصويت في الانتخابات التشريعية

الانتخابات التشريعية هي الأولى منذ انطلاق الحراك الشعبي الذي أدى إلى تنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عام 2019.