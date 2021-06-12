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نافذة من الجزائر.. الانتخابات التشريعية 2021/6/12

سلط عبد القادر عياض في نافذة خاصة من الجزائر بتاريخ (2021/6/12) الضوء على مجريات الانتخابات التشريعية بالبلاد، والتي تأتي بعد الحراك الشعبي الذي شهدته الجزائر،
12/6/2021
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