15:21

نافذة من الجزائر.. الانتخابات التشريعية 2021/6/12

سلط عبد القادر عياض في نافذة خاصة من الجزائر بتاريخ (2021/6/12) الضوء على مجريات الانتخابات التشريعية بالبلاد، والتي تأتي بعد الحراك الشعبي الذي شهدته الجزائر،