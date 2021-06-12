13:34

نافذة خاصة.. قمة السبع في ثاني أيام عملها 2021/6/12

أطل محمود مراد في نافذة خاصة من لندن على أعمال قمة السبع في يومها الثاني، حيث ناقش قادة الدول الأوروبية السبع تغيير بروتوكول مواجهة الأوبئة، وإصلاح منظمة الصحة العالمية، ومواجهة نفوذ روسيا والصين