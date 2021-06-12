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من الإعلام الإسرائيلي.. التحديات التي تنتظر الحكومة المقبلة

سلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء على اللهجة الشديدة التي تبناها نتنياهو والموالون له ضد الائتلاف الحكومي الجديد. وفتحت نقاشات حول أبرز التحديات التي تنتظر الحكومة المقبلة.
12/6/2021
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