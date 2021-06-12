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مغني راب موريتاني يساند فاقدي السند الأسري

أنشأ مغني راب موريتاني جمعية من أجل رعاية الأطفال فاقدي السند الأسري في بلاده، واستقطع الرجل من جهده ووقته في خدمة هذه الفئة الضعيفة ولو على حساب إنتاجه الفني والموسيقي، حسب قوله.