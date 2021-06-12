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قانون الانتخابات الجزائري الجديد يسمح للنساء بالترشح مناصفة مع الرجل

لم تعد التوقعات واضحة بشأن حضور المرأة في البرلمان الجزائري بعد التغيير الذي طال قانون الانتخابات في البلاد؛ فقد تم إلغاء حصة 30% من المقاعد الإلزامية للنساء، واستبدالها بنظام المناصفة مع الرجال.