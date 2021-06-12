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فوق السلطة 237 – من صفع ماكرون على خده الأيسر؟

تناولت حلقة (2021/6/11) من برنامج “فوق السلطة” المواضيع: أسبوع الجزيرة إصابات واعتقالات وحرية فوق القيود. تبون: عليش نطبع مع إسرائيل قبل استعادة الأراضي. عبير موسي مراسلة ميدانية لأخبار أبو ظبي بتونس.