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فرنسا.. بدء تعافي الاقتصاد من تداعيات كورونا نتيجة سياسات التحفيز

لا إفراط في التفاؤل بتوقعات النمو في فرنسا العام المقبل رغم بعض المؤشرات الإيجابية؛ هذا هو الخطاب السائد في أروقة وزارة الاقتصاد، لكن بالنسبة للفرنسيين بات التفاؤل مقرونا بالخوف من رفع الضرائب.