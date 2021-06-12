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عاصمة صندوق الموسيقى في سويسرا

جولة في مدينة سانت كروا السويسرية التي يطلق عليها اسم عاصمة “صندوق الموسيقى” أو “الأوتوماتون”؛ وهو آلة قادرة على محاكاة أعمال الأجسام المتحركة بواسطة الأجهزة الميكانيكية أو الهوائية أو الهيدروليكية.