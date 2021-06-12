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خبراء اقتصاديون: على البرلمان أن يغير القوانين التي استغلها فاسدو النظام السابق

‏قال خبراء اقتصاديون وقانونيون إن الجزائر خسرت أموالا كثيرة بسبب الفساد في العهد الماضي، ويضيفون أن من المهام البرلمان القادم تغيير عدد من القوانين التي كان يستغلها ‏رجال أعمال مقربون من النظام السابق