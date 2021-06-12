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بيانات ملاحية تظهر تنقّل سفينة شحن إماراتية بين الإمارات وعدد من الموانئ اليمنية

أظهرت بيانات ملاحية تنقّل سفينة شحن إماراتية بين الإمارات وموانئ يمنية عدة هي المكلا والمخا وجزيرة ميون، وأشارت بيانات الأقمار الصناعية إلى أن السفينة وصلت إلى الجزيرة مساء الخميس، أفرغت معدات عسكرية.