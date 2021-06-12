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بدء أعمال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في بريطانيا

انطلقت أعمال قمة قادة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في العالم في مدينة كورنول جنوب غربي إنجلترا، وتعالج قضايا التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، وتوزيع اللقاحات حول العالم ومواجهة التغير المناخي.