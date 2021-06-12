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اليمن.. ارتفاع معدلات عمالة الأطفال بسبب الحرب والانهيار الاقتصادي

في ظل إحياء ذكرى اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، تبرز حقيقة أن تدهور الأوضاع المعيشية في اليمن، وانقطاع رواتب مئات آلاف الموظفين، أديا إلى ارتفاع معدلات عمل الأطفال المجبرين على مساعدة أسرهم.