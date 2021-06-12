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الرئيس الفرنسي يعلن سحب قواته تدريجيا من الساحل الأفريقي

قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إجراء تغيير جوهري بشأن الوجود العسكري بدول الساحل، معلنا سحب قواته تدريجياً من أهم عملية عسكرية خارجية لجيش بلاده، وتبديلها بقوة دولية.