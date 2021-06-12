54:53

الحصاد (2021/6/11)

تناول حسن جمول في “الحصاد” (2021/6/12) مواضيع: شهيد فلسطيني وأكثر من 100 مصاب برصاص الاحتلال بنابلس. بيانات ملاحية تكشف تفريغ حمولة سلاح من سفينة شحن إماراتية في جزيرة ميون اليمنية.