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01:11
الجزائر.. استمرار الاقتراع لاختيار 407 نواب في المجلس الشعبي الوطني
قال رئيس السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر إن الانتخابات التشريعية شهدت إقبالا ضعيفا بلغ 3.8%. ويتنافس في الانتخابات 22 ألف مرشح، ويحق لـ24 مليون جزائري التصويت لاختيار 407 نواب في المجلس الشعبي.
12/6/2021
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