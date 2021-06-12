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الجزائر.. استمرار الاقتراع لاختيار 407 نواب في المجلس الشعبي الوطني

قال رئيس السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر إن الانتخابات التشريعية شهدت إقبالا ضعيفا بلغ 3.8%. ويتنافس في الانتخابات 22 ألف مرشح، ويحق لـ24 مليون جزائري التصويت لاختيار 407 نواب في المجلس الشعبي.