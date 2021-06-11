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نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/6/10)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/6/10) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع تصدي مقدسيين لعضو الكنيست المتطرف بن غفير في القدس الذي حاول اقتحام المسجد الأقصى.