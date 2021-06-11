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منصات التوصل ملاذ كثير من شباب الصومال

أصبحت منصات التواصل الاجتماعي في الصومال ملاذا لكثير من الشباب الذين يشكلون أكثر من 70% من مجموع السكان. وتتراوح اهتماماتهم بين التركيز على المواضيع الاجتماعية، والتوجه إلى التفاعل مع الأحداث السياسية