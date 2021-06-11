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مقتل 10 سوريين في ريف إدلب بقصف صاروخي

أفاد مراسل الجزيرة في سوريا بمقتل نحو 10 أشخاص -بينهم مدنيون وعسكريون- إثر قصف صاروخي استهدف بلدة إبلين في ريف إدلب الجنوبي. وتتهم المعارضة القوات الروسية بالوقوف وراء القصف.