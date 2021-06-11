البث الحي
01:23

مقتل 10 سوريين في ريف إدلب بقصف صاروخي

أفاد مراسل الجزيرة في سوريا بمقتل نحو 10 أشخاص -بينهم مدنيون وعسكريون- إثر قصف صاروخي استهدف بلدة إبلين في ريف إدلب الجنوبي. وتتهم المعارضة القوات الروسية بالوقوف وراء القصف.
10/6/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الانتخابات التشريعية الجزائرية.. كيف تؤثر جائحة كورونا على ميولات الناخبين؟

01:22
(الجزيرة)

العراق.. الجفاف يتسبب في أضرار بالغة للأراضي الزراعية بمناطق قرميان

02:32
(الجزيرة)

منصات التوصل ملاذ كثير من شباب الصومال

02:27
(الجزيرة)

الانتخابات التشريعية الجزائرية.. تعرف على أبرز الأحزاب المشاركة فيها

03:27
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الانتخابات التشريعية الجزائرية.. كيف تؤثر جائحة كورونا على ميولات الناخبين؟

01:22
(الجزيرة)

العراق.. الجفاف يتسبب في أضرار بالغة للأراضي الزراعية بمناطق قرميان

02:32
(الجزيرة)

منصات التوصل ملاذ كثير من شباب الصومال

02:27
(الجزيرة)

الانتخابات التشريعية الجزائرية.. تعرف على أبرز الأحزاب المشاركة فيها

03:27
المزيد من التقارير الإخبارية

الانتخابات التشريعية الجزائرية.. كيف تؤثر جائحة كورونا على ميولات الناخبين؟

(الجزيرة)

العراق.. الجفاف يتسبب في أضرار بالغة للأراضي الزراعية بمناطق قرميان

(الجزيرة)

منصات التوصل ملاذ كثير من شباب الصومال

(الجزيرة)

الانتخابات التشريعية الجزائرية.. تعرف على أبرز الأحزاب المشاركة فيها

(الجزيرة)
الأكثر قراءة
logo

رقمٌ واحد فقط هو ما يتحكم في كل الكون!

لهزيمة الكرش.. قبل كم ساعة من النوم يجب الامتناع عن الأكل؟ وكم خطوة تحتاج لتحرقه؟

اعتقالات في القدس ومواجهات بالضفة.. شرطة الاحتلال توافق على إقامة “مسيرة الأعلام” من باب العامود والمقاومة تحذّر

قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الأطفال الفلسطينيين بالقدس المحتلة (رويترز)

سرقة 26 مليون كلمة مرور من 3 ملايين حاسوب شخصي.. هل أنت ضمن الضحايا؟

البيانات الشخصية يمكن جمعها عن طريق برامج ضارة مخترقة مثبتة من قبل مهاجم يحاول سرقة عملة مشفرة أو ارتكاب نوع مماثل من الجرائم (الجزيرة)