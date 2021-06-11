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مع الداعية محمد العوضي.. كيف تكظم الغيظ؟

يروي الداعية محمد العوضي قصة يمكن أن يستخلص منها حكم ومواعظ إنسانية قيمة، خاصة كظم الغيظ وضرورة التحلي بالصبر، وكذا الدعوة بالتي هي أحسن وغيرها من القيم المستقاة من المرجعية الإسلامية.