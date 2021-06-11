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مظاهرات بالبحرين وتنديد حقوقي بممارسات النظام بعد وفاة احد المعتقلين

احتجاحا على وفاة أحد المعتلقين بسجون النظام، نظم بحرينيون مظاهرة غاضبة للتنديد بسياسات النظام، كما أثارت الحادثة غضبا وانتقادا واسعا بين المنظمات الحقوقية.