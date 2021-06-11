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كيف ينظر الشباب بالجزائر للانتخابات التشريعية؟

أثر الحراك الذي شهدته الجزائر منذ عامين بشكل كبير على الوعي السياسي لدى فئة الشباب بالجزائر، وقد انعكس هذا الوعي على تقييم الشياب للانتخابات التشريعية المرتقبة ببلدهم، والأمال التي يعلقونها عليه