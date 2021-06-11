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49:54

سيناريوهات- توطين لقاحات كورونا.. رغبة أميركية ورفض أوروبي

ناقشت حلقة (2021/6/10) من برنامج “سيناريوهات” الجدل المثار بشأن الطلب الأميركي توطين لقاحات كورونا في العديد من الدول خصوصا النامية، والرفض الأوروبي لذلك، والاحتماء بحقوق الملكية الفكرية.
10/6/2021
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