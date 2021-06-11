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سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل فرض مزيد من القيود المشددة على قطاع غزة

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض مزيد من القيود المشددة على قطاع غزة، حيث أغلقت معبر بيت حانون-إيرز (شمالي القطاع) أمام حركة السفر والبريد، الأمر الذي يحرم سكان القطاع من تلبية احتياجاتهم الإنسانية