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روحاني: مفاوضات فيينا في نهايتها والعقوبات الأميركية سترفع

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن مفاوضات فيينا تشهد اللمسات الأخيرة وإن واشنطن عادت لطاولة الحوار، مبشرا برفع العقوبات الأميركية على بلاده، كما أعلنت الولايات المتحدة رفع عقوبات عن مسؤولين إيرانيين.