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توتر في محيط الأقصى بعد محاولة عضو كنيست اقتحام باحته والاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين

ساد توتر محيط المسجد الأقصى اليوم عقب وصول عضو الكنيست اليميني إيتمار بن غفير إلى باب العامود محاولا اقتحام باحات المسجد رغم قرار قضائي إسرائيلي بمنعه. واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 10 فلسطينيين.