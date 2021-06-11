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بعد حرب غزة.. الإعلام الإسرائيلي يرصد تعاظم الانتقادات الموجهة لحزب الليكود

مع قرب عرض الائتلاف الحكومي الجديد في إسرائيل لنيل ثقة الكنيست، تتزايد مصاعب حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو مع دنوّ خروجه من السلطة.