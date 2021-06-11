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اليمن.. تصعيد ميداني وجهود للتسوية

للمرة الثانية في أقل من أسبوع كان سكان محافظة مأرب مع موعد جديد من العنف الذي يستهدف حياة العديد منهم من دون سابق ذنب ارتكبوه،