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العراق.. الجفاف يتسبب في أضرار بالغة للأراضي الزراعية بمناطق قرميان

تسبب الجفاف وعدم هطل الأمطار هذا العام بأضرار بالغة لنحو 160 ألف دونم زراعي في مناطق قرميان بمحافظة السليمانية في العراق. وقالت مديرية الزراعة إنها تخشى من تداعيات هذا الجفاف على الثروة الحيوانية.