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الحصاد (2021/6/10)

تناولت إيمان عياد في “الحصاد” (2021/6/10) مواضيع: الشرطة الإسرائيلية تقمع وتعتقل متصدين لعضو في الكنيست حاول اقتحام الأقصى. سقوط قتلى وجرحى بمأرب إثر هجوم صاروخي شنه الحوثيون.