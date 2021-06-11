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56:58

الحصاد (2021/6/10)

تناولت إيمان عياد في “الحصاد” (2021/6/10) مواضيع: الشرطة الإسرائيلية تقمع وتعتقل متصدين لعضو في الكنيست حاول اقتحام الأقصى. سقوط قتلى وجرحى بمأرب إثر هجوم  صاروخي شنه الحوثيون.
10/6/2021
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